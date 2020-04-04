Усик подразнил украинцев Шарием

Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал в Instagram символ партии одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

"Какого цвета шарик?" - подразнил крымчанин украинцев, разместив у себя в аккаунте соответствующую фотографию.

Воздушный шарик - символ партии Шария скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Шарий похвастался, что общался с Усиком на тему помощи "Л/ДНР".

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Позже боксера жестко осудили за такие слова. Офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) устроил бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе настоящий разнос.

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