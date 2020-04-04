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4 апреля • обновлено в 10:43
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Усик подразнил украинцев Шарием

4.1т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал в Instagram символ партии одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

"Какого цвета шарик?" - подразнил крымчанин украинцев, разместив у себя в аккаунте соответствующую фотографию.

Воздушный шарик - символ партии Шария

Воздушный шарик - символ партии Шария

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Шарий похвастался, что общался с Усиком на тему помощи "Л/ДНР".

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

Позже боксера жестко осудили за такие слова. Офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) устроил бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе настоящий разнос.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Анатолий Шарий
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Комментарии
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Дружить с вором , это так приятно .
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Шарик то красный , в Украине говорят пузырь . А в Усика в голове тоже пузырь .
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семенов Александр
семенов Александр
Рогульё в бешенстве !!!
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Он Алекс
Он Алекс
семенов Александр, мычат только обнуленные россияне когда в стойле стоят
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1
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семенов Александр
семенов Александр
Ибрагимов Золтан, почему не мови мычишь, рагуль ?
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Спорт Раздевалка

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