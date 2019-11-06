Усик озадачил Instagram фото с "Кварталом 95"

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) похвастался фотографией с Евгением Кошевым и другими артистами "Квартала 95".

Пользователи в интернете сперва приняли "лысого из Квартала" за президента UFC Дэйну Уайта.

Дэйна Уайт

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) на конгрессе организации принял решение включить Александра Усика в топ-5 рейтинга супертяжелого веса.

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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