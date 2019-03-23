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Усик отжег во время тренировки

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик зажигательно станцевал во время тренировки. На странице Instagram-аккаунта LomUs_17 появилось видео с участием украинского боксера.

Усик стал на руки, эффектно повилял попой, и покрутился вокруг своей оси, вызвав смех у оператора.

Напомним, что украинский чемпион опубликовал фото с тренировки с легендой бокса Владимиром Кличко. На снимке экс-чемпион мира в супертяжах приставил кулак к челюсти Александра. Подписчики Усика выразили обеспокоенность физической формой Владимира в связи со слухами о его возможном возвращении на ринг.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим украинским спортсменом 2018 года. Наш боксер стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018".

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Александр Усик
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