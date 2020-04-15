Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Непобедимый украинский боксер Александр Усик устал от негативных комментариев в интернете в свой адрес и решил оставлять исключительно лесть и похвалу.

У себя на официальной странице в Facebook боксер пообещал нещадно бороться с ненавистниками.

(Стилистика и орфография оригинала сохранены)

"Доброго времени суток! Дорогие Друзья! с сегодняшнего дня мы вводим систему Бан! то-есть негативные пользователи и оскорбления будут блокироваться без возвратно! с Уважением Usyk Team!" - говорится в послании.

facebook.com/Alexanderusyk

Юзеры в комментариях сразу возмутились странной политикой, а также указали на безграмотность в написанном тексте.

facebook.com/Alexanderusyk

facebook.com/Alexanderusyk

facebook.com/Alexanderusyk

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Усик нарвался на поток оскорблений в интернете, после своих слов о том, что "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

Ранее Александр оправдал россиян за то, что происходит в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, крымчанин резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам.

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