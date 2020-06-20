Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) похвастался своим талантом художника.

В одном из парково-отельных комплексов Киева знаменитый боксер вместе с помощниками, своими пальцами, без помощи кистей, нарисовал красками картину в стиле экспрессионизма.

На полотне крымчанин разместил три слова, написанных на русском языке: "Мир. Добро. Любовь". Верхнее слово Усик оставил белым, а нижние раскрасил в цвета флага Украины.

Усик нарисовал картину с тремя словами на русском языке Instagram Александра Усика

Усик нарисовал картину с тремя словами на русском языке Instagram Александра Усика

Как сообщалось, ранее экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил OBOZREVATEL за новость про реакцию фанатов на творчество крымчанина.

28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.