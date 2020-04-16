26-летняя культуристка Дэниз Сейпинар, которая стала первой в истории турецкой спортсменкой, выигравшей знаменитый турнир Olympia Amateur Europe, порадовала своих многотысячних подписчиков в Instagram снимками в стиле "ню".

6-кратная чемпионка Турции по фитнес-бикини, произвела настоящий фурор, продемонстрировав свои сногсшибательные формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться невероятной фигурой титулованной спортсменки.

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Дэниз Сейпинар @dnzsypnr

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-летняя словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова поразила Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

Спортсменка, на которую подписано более 1,4 млн человек, прогулялась по дому полностью обнаженной.

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