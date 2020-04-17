Итальянская баскетболистка Валентина Виньяли сумела совместить спортивную и модельную карьеру, играя на профессиональном уровне и принимая участие в фотосессиях и показах, в чем и проявилась ее уникальность.

Уже в 16 лет Виньяли попала во взрослую команду, начав карьеру во второй лиге Италии в клубе "Сервия". С тех пор и до текущего момента она поменяла 12 команд и сейчас выступает за "Смит Рома Центро".

Валентина Виньяли Viagginews.com

Свою модельную карьеру девушка начала в 14-летнем возрасте в 2005 году, а уже в 2010-м стала финалисткой конкурса "Мисс Италия".

В 2012 году врач команды "Фортитудо", за которую тогда выступала Виньяли, обратил внимание на странный комок, который прощупывался в горле девушки и посоветовал ей пройти полную проверку. Обследование показало, что у Валентины рак щитовидной железы или фолликулярная карцинома. Ей провели тяжелую операцию, но девушка не сдалась, продолжила работать над своими профессиями модели и спортсменки и спустя три года полностью восстановилась.

Сейчас Виньяли продолжает занимается любимыми делами и имеет огромное количество поклонников в Instagram – на нее подписались 2,3 миллиона человек. Она часто балует подписчиков откровенными снимками, и OBOZREVATEL предлагает вам с ними ознакомиться.

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

Валентина Виньяли @valentinavignali

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