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18 апреля • обновлено в 02:49
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Уникальная баскетболистка Валентина Виньяли покорила сеть сексуальными фото

1.3т
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Итальянская баскетболистка Валентина Виньяли сумела совместить спортивную и модельную карьеру, играя на профессиональном уровне и принимая участие в фотосессиях и показах, в чем и проявилась ее уникальность.

Уже в 16 лет Виньяли попала во взрослую команду, начав карьеру во второй лиге Италии в клубе "Сервия". С тех пор и до текущего момента она поменяла 12 команд и сейчас выступает за "Смит Рома Центро".

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

Viagginews.com

Свою модельную карьеру девушка начала в 14-летнем возрасте в 2005 году, а уже в 2010-м стала финалисткой конкурса "Мисс Италия".

В 2012 году врач команды "Фортитудо", за которую тогда выступала Виньяли, обратил внимание на странный комок, который прощупывался в горле девушки и посоветовал ей пройти полную проверку. Обследование показало, что у Валентины рак щитовидной железы или фолликулярная карцинома. Ей провели тяжелую операцию, но девушка не сдалась, продолжила работать над своими профессиями модели и спортсменки и спустя три года полностью восстановилась.

Сейчас Виньяли продолжает занимается любимыми делами и имеет огромное количество поклонников в Instagram – на нее подписались 2,3 миллиона человек. Она часто балует подписчиков откровенными снимками, и OBOZREVATEL предлагает вам с ними ознакомиться.

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Валентина Виньяли

Валентина Виньяли

@valentinavignali

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская волейболистка Вероника Ангелони поделилась сексуальными фотографиями в купальнике.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Персона
Валентина Виньяли
Место
Италия
Тег
модель
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Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Что тоже в порно сниматься?
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Спорт Раздевалка

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