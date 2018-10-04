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''Умолял потрогать торчащий...'' Раскрыты интимные подробности изнасилования Криштиану Роналду

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Американская модель Кэтрин Майорга рассказала, что произошло между звездой сборной Португалии Криштиану Роналду и ней в 2009 году. Все интимные подробности изнасилования девушка описала в интервью Der Spiegel.

"В клубе он просто подошёл ко мне, схватил за руку и сказал: "Ты! Идём со мной". Люди вокруг только о нём и говорили, но я его не узнала. Мне только показалось, что я где-то его раньше видела.

Сначала он представил меня своему окружению: "Вот это мой брат, а ещё этот и этот". Мы немного поговорили, после чего он попросил мой номер и ушёл. "Ну ладно, о’кей", — подумала я. Спустя какое-то время от него пришла смс: "Хей, бери друзей, приходи на вечеринку ко мне". Мы с подругой пошли – его дом был по соседству с отелем. Когда мы зашли в лобби, нам сказали, что вечеринка уже закончилась. Но он сказал, что это не беда – мы устроим свою. Я толкнула подругу в бок и предложила сфоткаться и уйти – там был классный вид.

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Все начали прыгать в джакузи. Я не хотела лезть в воду, чтобы не испортить своё платье, но Роналду предложил мне одежду. Глянув на подругу, которая вовсю веселилась, я всё-таки решила согласиться.

Я стояла в одних трусиках, когда в ванную внезапно зашёл он. В какой-то момент я заметила, что из его шорт торчал пенис. Он… он в течение 30 секунд умолял меня его потрогать. Когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он начал умолять меня отсосать ему. Что за идиот! Я засмеялась, подумала, что это просто какая-то шутка. Этот парень такой знаменитый и такой горячий… Но на деле – чёртов лузер и псих.

Он не отстал: говорил, что не отпустит меня, если я его не поцелую. Я сдалась: "Хорошо. Но я не буду трогать твой мерзкий пенис". Клянусь, я поцеловала его всего один раз и больше вообще не трогала. Но это завело его ещё сильнее. Он повалил меня и оказался сверху. Я начала его отталкивать и кричала: "Нет!". В этот момент в ванную зашёл кто-то из его друзей. Увидев нас, он спросил: "Что вы делаете?". Я тут же схватила своё платье, надела его и сказала, что мы сейчас уходим. Он кивнул: "Да-да, уходим".

Я думала, всё закончилось. Но нет. Он затолкал меня в комнату и попытался снова. "Этого не будет!" — сказала я, но Роналду не сдавался. Он попытался снять моё нижнее белье, я отвернулась от него и свернулась калачиком, пытаясь защитить себя. В этот момент он на меня прыгнул. А я всё повторяла: "Нет, нет, нет, нет…".

Он изнасиловал меня сзади. Да, у нас был анальный секс. Без презерватива. Без лубриканта.

После того как Роналду надругался надо мной, он не хотел меня отпускать и всё называл меня "деткой", смотрел виноватыми глазами. Как будто чувствовал себя плохо. Я не особо помню, но вроде как он даже сказал "извини" или что-то вроде "тебе больно?". И всё повторял, стоя на коленях, что он на 99% хороший парень, но за исключением одного процента.

Я не поняла, как это произошло. Всё случилось так быстро… В тот момент я очень боялась подхватить от него какую-нибудь заразу. Думала, что у него есть чёртов СПИД. Так что спросила напрямую, болен ли он чем-то. Роналду меня заверил: "Ой, нет, я же профессиональный спортсмен, меня проверяют каждые три месяца. Если бы у меня что-то было, я бы не смог играть".

Когда я вышла из комнаты, столкнулась со своей подругой. Увидев меня в таком состоянии, она начала кричать: "Что ты сделал с ней?!". Роналду сказал, что всё хорошо и вообще мы друзья.

Утром мне позвонила подруга и сказала, что мы во всех газетах – там писали, что я встречаюсь со знаменитым футболистом. Папарацци застали нас в клубе, написали, что мы флиртовали друг с другом. У меня началась паника: "Это очень плохо! Это очень плохо!". Подруга не понимала, почему я так говорю. В итоге пришлось сказать, что он меня изнасиловал. Она сказала, чтобы я была осторожна – футболисты обладают большой властью".

После этого Кэтрин обратилась сначала в госпиталь, где засвидетельствовали признаки изнасилования, после – в полицию. Но, давая показания, она не раскрыла имени Роналду, а назвала его просто "спортсмен".

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду угодил в грандиозный секс-скандал. Американка Кэтрин Майорга обвинила футболист в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел еще в 2009 году в Лас-Вегасе.

При этом сам игрок отверг все обвинения и даже нанял частного детектива для слежки за девушкой.

Персоны
Кэтрин МайоргаКриштиану Роналду
Источник
Источник:championat.com
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Роналду по сути вонючий кацап! Только те скоты ипут своих тупых самое и других кацапов в попу!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Судя по заголовку на Обоссе,Роналду изнасиловали!
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Афтор,из Вашего заголовка следует,что изнасиловали футболиста,а не он кого-то.
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