Украинскую чемпионку мира по боксу ущипнул мужчина и "ему прилетело"

Украинская девушка-боец смешанных единоборств Елена Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.

"Раз в ночном клубе произошел случай. Парень проходил мимо и захотел меня щипнуть, ему тоже прилетело. Мужчины не ожидают, что может быть какое-то противодействие. Они в шоке, когда получают от девушки настолько серьезно", – цитирует Овчинникову tribuna.com.

Елена Овчинникова @lenaovchynnikova

Елена Овчинникова @lenaovchynnikova

Елена Овчинникова @lenaovchynnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря 35-летняя Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

Ранее Елена, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

До этого Овчинникова произвела фурор среди американских болельщиков своим купанием в проруби. Львовянка выложила ролик у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

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