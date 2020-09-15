Украинский баскетболист Лэнь показал свою девушку: фото пышногрудой брюнетки

Центровой "Сакраменто Кингз" из НБА украинец Алексей Лэнь показал подписчикам свою девушку Анджелу Джейди.

Как сообщается на Instagram-канале Basket_Ukraine, наш соотечественник опубликовал снимок с возлюбленной у себя в сторис. Анджела является известным в Атланте шеф-поваром. Ее ресторан посещали многие звезды, включая рэпера Тимбалэнда и певца Криса Брауна.

Ранее Лэнь встречался с баскетболисткой Эссенс Таунсенд – 201-сантиметровой выпускнице Университета Мэриленд.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фотографии пышногрудой брюнетки Анджелы Джейди, опубликованные в ее социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Instagram-модель рассказала об одновременном сексе с семью игроками НБА.

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