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Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

1.5тЧитать материал на украинском

Ассоциация спортивной борьбы Украины второй год подряд выпустила календарь, посвященный прекрасной половине человечества. В свое время украинские борчихи установили рекорд, трижды победив в командном зачете на чемпионате Европы.

"Миф о том, что борьба — не женское дело, уже давно разрушен. Хрупкие, привлекательные и сильные девушки доказывают это на собственном примере. А календарь на 2019-й продемонстрирует широкой публике еще одну неизвестную сторону этих невероятных женщин. Вы познакомитесь с любящими заботливыми мамами, ведь улыбка малыша для каждой из них ценнее кубка и награды", — говорится в описании на сайте Ассоциации.

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины

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Одним ударом: российский борец совершил жуткое убийство

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг. Наша спортсменка завоевала "золото" на соревнованиях, которые проходили в Будапеште (Венгрия).

Читайте все новости по теме "спортивная борьба" на OBOZREVATEL.

Тема
спортивная борьба
Место
Украина
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