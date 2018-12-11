Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Ассоциация спортивной борьбы Украины второй год подряд выпустила календарь, посвященный прекрасной половине человечества. В свое время украинские борчихи установили рекорд, трижды победив в командном зачете на чемпионате Европы.

"Миф о том, что борьба — не женское дело, уже давно разрушен. Хрупкие, привлекательные и сильные девушки доказывают это на собственном примере. А календарь на 2019-й продемонстрирует широкой публике еще одну неизвестную сторону этих невероятных женщин. Вы познакомитесь с любящими заботливыми мамами, ведь улыбка малыша для каждой из них ценнее кубка и награды", — говорится в описании на сайте Ассоциации.

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг. Наша спортсменка завоевала "золото" на соревнованиях, которые проходили в Будапеште (Венгрия).