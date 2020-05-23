Украинская волейболистка Дарья Дуденок восхитила сеть своей красотой

Максим Богданов Раздевалка 13:35, 23.05.2020 Обновлено: 13:53, 23.05.2020

Украинская волейболистка Дарья Дуденок произвела настоящий фурор в социальных сетях своей роскошной внешностью.

19-летняя воспитанница Киевского областного лицея-интерната физкультуры и спорта является двукратной чемпионкой Детской украинской лиги, а также чемпионкой Украины в Суперлиге.

В текущем сезоне национального первенства выступает за "Прометей" из Каменского на позиции либеро. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей.

Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17
Дарья Дуденок
@_dubas_17

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины. Пользователи интернета остались очарованы внешними данными красотки.

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Спорт Раздевалка

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