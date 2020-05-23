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23 мая • обновлено в 13:50
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Украинская волейболистка Дарья Дуденок восхитила сеть своей красотой

2.1т
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Украинская волейболистка Дарья Дуденок произвела настоящий фурор в социальных сетях своей роскошной внешностью.

19-летняя воспитанница Киевского областного лицея-интернета физкультуры и спорта является двукратной чемпионкой Детской украинской лиги, а также чемпионкой Украины в Суперлиге.

В текущем сезоне национального первенства выступает за "Прометей" из Каменского на позиции либеро. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей.

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Дарья Дуденок

Дарья Дуденок

@_dubas_17

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины. Пользователи интернета остались очарованы внешними данными красотки.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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