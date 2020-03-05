Украинская вице-чемпионка по фитнесу снялась топлес

Известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Intagram откровенной фотосессией.

Серебряная призерка чемпионата Львовской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини 2017 года и вице-чемпионка Украины в категории фитнес-бикини-2018 снялась топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой нашей соотечественницы.

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Илона Бальвас @balvasilona

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее абсолютная чемпионка по фитнес-бикини 2017 и 2018 произвела настоящий фурор в сети откровенной фотосессией.

25-летняя уроженка Малина (Киевская область), которая в свое время становилась вице-чемпионкой мира, снялась топлес.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!