Украинская вице-чемпионка мира снялась в купальнике

Максим Иншаков Раздевалка 12:35, 1.08.2020 Обновлено: 12:55, 1.08.2020

Украинская звезда фитнеса София Майборода (Колодий) ярко проводит свой летний отпуск.

Победительница Кубка Украины-2018 в категории фитнес-бикини до 160 см, а также обладательница "серебра" чемпионата мира, прошедшего в польском Белостоке, похвасталась снимками в купальнике.

В комментариях под снимками днепрянку завалили комплиментами, отмечая ее фантастическую внешность и женственные формы.

София Колодий в бассейне
Instagram Софии Колодий
София Колодий в джакузи
Instagram Софии Колодий
София Колодий на фоне море
Instagram Софии Колодий
София Колодий в бикини
Instagram Софии Колодий
София Колодий загорает
Instagram Софии Колодий
София Колодий в тропиках
Instagram Софии Колодий
София Колодий на шезлонге
Instagram Софии Колодий
София Колодий
Instagram Софии Колодий
София Колодий делает селфи
Instagram Софии Колодий
София Колодий на одном из турниров
Instagram Софии Колодий
София Колодий во время соревнований
Instagram Софии Колодий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София произвела настоящий фурор в социальных сетях своими откровенными снимками. Девушка снялась полностью обнаженной.

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Спорт Раздевалка

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