Украинская теннисистка рассказала про отношения со скандальным футболистом "Динамо"

Максим Богданов Раздевалка 20:52, 28.06.2020 Обновлено: 20:52, 28.06.2020

Украинская теннисистка Ольга Янчук, закрутившая роман с Жерсоном Родригесом, поделилась небольшой информацией про их роман.

По словам 25-летней спортсменки они познакомились Киеве, сразу после того, как он попал в "Динамо".

"Познакомили общие друзья. В принципе, как только он оказался в Турции и обосновался - я сразу прилетела, и здесь нахожусь. Сейчас у меня травма, поэтому не было такого, что я прилетала и улетала", - рассказала спортсменка, которую цитирует footballua.tv.

Источник фото: Instagram Ольги Янчук

Отметим, что ранее слухи связывали Янчук с украинским футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

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