Украинская теннисистка рассказала про отношения со скандальным футболистом "Динамо"
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес из-за систематического нарушения режима был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю"
В матче 29-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" 25-летний футболист сборной Люксембурга забил гол с пенальти
Жерсон Родригес встречается с Ольгой Янчук.
Украинская теннисистка Ольга Янчук, закрутившая роман с Жерсоном Родригесом, поделилась небольшой информацией про их роман.
По словам 25-летней спортсменки они познакомились Киеве, сразу после того, как он попал в "Динамо".
"Познакомили общие друзья. В принципе, как только он оказался в Турции и обосновался - я сразу прилетела, и здесь нахожусь. Сейчас у меня травма, поэтому не было такого, что я прилетала и улетала", - рассказала спортсменка, которую цитирует footballua.tv.
Украинская теннисистка рассказала про отношения со скандальным футболистом "Динамо" Источник фото: Instagram Ольги Янчук
Отметим, что ранее слухи связывали Янчук с украинским футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко.