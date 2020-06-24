Украинская теннисистка вышла заправлять машину в белье. Видео

19-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова произвела настоящий фурор в Instagram своим видео с одной из американских автозаправок.

В ролике видно, как одесситка, которая живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors, вышла из машины в одних коротких красных плавках. Без смущения заправив авто топливом, спортсменка села назад в салон.

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницу Ангелины в Instagram подписано более 180 тысяч подписчиков. Юзеры под снимками оставляют сотни комментариев, признаваясь в любви украинке и восхищаясь ее красотой.