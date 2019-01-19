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/Раздевалка

Украинская теннисистка поразила сеть эффектным фото в купальнике

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская спортсменка Марта Костюк продолжает отдыхать в Австралии после неудачного выступления в финале квалификации первого в сезоне турнира Большого шлема - Australian Open.

На своей странице в Instagram 16-летняя теннисистка опубликовала фото в купальнике. "Есть много способов развлечься в Австралии", - подписала свой пост Костюк.

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Болельщикам пришелся по душе снимок теннисистки. "Ты очень милая", "Красотка", "Маленькая русалка", - засыпали комплиментами украинскую спортсменку подписчики.

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Марта Костюк

Марта Костюк

instagram.com/kostyukmarta

Как сообщал OBOZREVATEL, восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк впечатлила всех своей игрой на Гран-при в Штутгарте. Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла кандидатуру спортсменки на голосование в номинации "Прорыв года".

15-летняя украинка стала самым молодым игроком со времен Мартины Хингис в 1994 году, которой удалось на дебютном турнире выиграть матч первого раунда в рамках Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Насколько я помню, этой девочке 15 лет, Обоз , вы распространяете детскую эротику, причем с комментариями. Извините, но я дал ссылку вот на это в спец сайты, а именно в http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Я думаю, что по линии Интерпола они разберутся.
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