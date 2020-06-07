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7 июня • обновлено в 23:44
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Украинская теннисистка Анжелика Димова покорила сеть невероятной красотой

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19-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова произвела настоящий фурор в Instagram своей фантастической внешностью.

На страничку одесситки подписано чуть менее 180 тысяч подписчиков. Юзеры под снимками оставляют сотни комментариев, признаваясь в любви украинке и восхищаясь ее красотой.

Ангелина живет и тренируется в Майями, выступая под эгидой ITF Juniors. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Ангелина Димова

Ангелина Димова

@angelina_dimova

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура произвела настоящий фурор в сети своими обворожительными откровенными фотографиями. 28-летняя киевлянка снялась в сексуальной фотосессии, прикрыв обнаженную грудь руками.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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