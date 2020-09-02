Единственная украинка в UFC снялась в белье, показав на видео накаченную грудь

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) очаровала своих подписчиков соблазнительным 10-секундным видео в белье.

29-летняя уроженка Вольногорска снялась в одном бюстгальтере, демонстрируя накаченные мышцы груди и рук.

"А как вы относитесь к мускулистым девушкам?" – поинтересовалась у поклонников Марина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Марина установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139. После победного боя против бразильянки Майры Буэно Силвы (5-0) , Мороз выложила фото с больницы.

Украинка запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!