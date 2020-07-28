Украинская рекордсменка UFC очаровала Instagram своим бюстом

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) произвела фурор в Instagram, выложив свое фото в бюстгальтере.

Привыкшие видеть 28-летнюю уроженку Вольногорска в спортивной одежде, подписчики не смогли сдержать эмоций от ее увиденной красоты.

Марина Мороз снялась в бюстгальтере Instagram Марины Мороз

"О боже мой!", "Какая натуральная красота", "Классная грудь", – восторженно написали юзеры под снимком.

Комментарии под фото Марины Мороз Instagram Марины Мороз

Комментарии под фото Марины Мороз Instagram Марины Мороз

Комментарии под фото Марины Мороз Instagram Марины Мороз

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Марина установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139. После победного боя против бразильянки Майры Буэно Силвы (5-0) , Мороз выложила фото с больницы.

Украинка запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове