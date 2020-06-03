Украинская рекордсменка UFC Марина Мороз надела платье и поразила красотой

Максим Богданов Раздевалка 20:10, 3.06.2020

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) произвела фурор в Instagram, представ перед поклонниками в платье.

Привыкшие видеть 28-летнюю уроженку Вольногорска в спортивной одежде, подписчики были поражены ее красотой и женственностью.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc
Марина Мороз
@maryna_moroz_ufc

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Марина установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139. После победного боя против бразильянки Майры Буэно Силвы (5-0) , Мороз выложила фото с больницы.

Украинка запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове

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Спорт Раздевалка

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