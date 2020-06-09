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10 июня • обновлено в 02:25
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Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, похвасталась идеальным телом в купальнике

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Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко на карантине выложила в Instagram фотографии со своего отдыха в жарком ЮАР.

23-летняя уроженка Донецка, вышедшая в 2018-м году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, похвасталась идеальным телом в роскошном купальнике. На снимке четко видны рельефные мышцы на животе, руках и ногах спортсменки.

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Наталья Черномаз

Наталья Черномаз

@dunya.win

Напомним, что в октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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