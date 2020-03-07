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7 марта • обновлено в 03:26
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Украинская "Лара Крофт": известная боксерша с сексуальной фигурой снялась в нижнем белье

1.1т
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Известная украинская боксерша Нила Липская вызвала восторг у своих поклонников, выложив откровенный снимок в Instagram.

Мастер спорта по боксу Нила Липская в прошлом входила в состав национальной женской сборной Украины, а в настоящее время 30-летняя блондинка активно развивает карьеру модели. Самые сочные фото Нила любит выкладывать у себя в соцсетях, сопровождая снимки остроумными комментариями.

Обворожительная украинка рассказала в одном из интервью, что ей всегда нравился образ женщины-воина. "Хотелось быть Ларой Крофт", – призналась она.

"Я выросла в небольшом городке, и вариантов спортивных секций для детей было не так уж много. А спорт я всегда любила. Когда захотела заняться чем-то всерьез, передо мной стал выбор – борьба, футбол или бокс. И я выбрала бокс. Просто это мое. Для 14-летней девочки это было необычное решение. И парни, с которыми я занималась, сначала встретили меня с саркастичными улыбками", – вспоминает Нила.

Целеустремленности девушки можно только позавидовать. И пусть победы в боксе остались позади, на новом поприще Нила, имея природную красоту, "уничтожает" большинство конкуренток-моделей с переизбытком силикона.

OBOZREVATEL предлагает убедиться в этом и оценить самые эффектные фото спортсменки.

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Нила Липская

Нила Липская

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, любимая девушка форварда молодежной сборной Украины по футболу Владислава Супряги начала карьеру телеведущей, продемонстрировав пикантные снимки.

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Автор
Денис Карпов
Место
Украина
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