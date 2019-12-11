Украинская футболистка-чемпионка снялась топлес

Голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова произвела настоящий фурор в социальных сетях, похваставшись обнаженной фотосессией.

Девушка выложила у себя в Instagram снимки, на которых без стеснения позирует топлес. Такие откровенные кадры вызвали бурный восторг у друзей и поклонников украинки.

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова Instagram Виктории Кисловой

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года Кислова стала настоящей звездой сети, после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.

Виктория в финале вытянула решающий пенальти и стала лучшим вратарем турнира, а ее команда - чемпионом. Поклонники не смогли пройти мимо красоты девушки, завалив ее восторженными комментариями.

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