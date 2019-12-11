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12 декабря • обновлено в 00:34
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Украинская футболистка-чемпионка снялась топлес

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Голкипер киевского футбольного клуба "Евроформат" Виктория Кислова произвела настоящий фурор в социальных сетях, похваставшись обнаженной фотосессией.

Девушка выложила у себя в Instagram снимки, на которых без стеснения позирует топлес. Такие откровенные кадры вызвали бурный восторг у друзей и поклонников украинки.

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

Виктория Кислова

Виктория Кислова

Instagram Виктории Кисловой

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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года Кислова стала настоящей звездой сети, после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.

Виктория в финале вытянула решающий пенальти и стала лучшим вратарем турнира, а ее команда - чемпионом. Поклонники не смогли пройти мимо красоты девушки, завалив ее восторженными комментариями.

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Автор
Максим Богданов
Место
Украина
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