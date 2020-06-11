Украинская фитнес-модель Таня Федосеева снялась обнаженной

Известная украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева похвасталась в Instagram откровенной фотосессией

32-летняя уроженка Запорожья, которая раньше выступала на фитнес-турнирах, сфотографировалась обнаженной, лишь слегка прикрыв грудь рукой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью украинки. ​

Instagram Татьяны Федосеевой

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Instagram Татьяны Федосеевой

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Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Instagram Татьяны Федосеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Федосеева сразила наповал поклонников в Instagram, демонстрируя свою фигуру без всякой одежды.

В апреле Татьяна сфотографировалась голой, прикрыв грудь присыпкой для паски.

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