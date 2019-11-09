Украинская фитнес-модель снялась голой с бревном между ног

Популярная фитнес-модель Екатерина Слабунова шокировала своих подписчиков откровенной эротикой с отдыха.

31-летняя дончанка, которая уже несколько лет живет и тренируется в столице Украины, сфотографировалась абсолютно обнаженной, оседлав огромное бревно.

Многотысячные подписчики в Intstagram не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку в комментариях признаниями в любви.

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова Instagram Екатерины Слабуновой

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