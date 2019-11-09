Главная Новости
9 ноября • обновлено в 13:30
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Украинская фитнес-модель снялась голой с бревном между ног

724 Читать материал на украинском

Популярная фитнес-модель Екатерина Слабунова шокировала своих подписчиков откровенной эротикой с отдыха.

31-летняя дончанка, которая уже несколько лет живет и тренируется в столице Украины, сфотографировалась абсолютно обнаженной, оседлав огромное бревно.

Многотысячные подписчики в Intstagram не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку в комментариях признаниями в любви.

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Екатерина Слабунова

Екатерина Слабунова

Instagram Екатерины Слабуновой

Новости
Раздетая украинская чемпионка поразила сеть горячим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Слабунова произвела настоящий фурор, снявшись голой после тренировки

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения