Чемпионка Украины снялась обнаженной, прикрывшись полотенцем

Максим Иншаков Раздевалка 01:45, 14.09.2020

Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник снялась в соблазнительной фотосессии.

Девушка находится на таиландском острове Пхукет, где с фотографом и посетила один из местных пляжей. Украинка в кадре укрылась полотенцем, кокетливо скрывающим ее пышные формы.

Елена Колесник снялась в соблазнительной фотосессии
Instagram Елены Колесник
Елена Колесник в купальнике
Instagram Елены Колесник
Елена Колесник на пляже
Instagram Елены Колесник
Елена Колесник в Таиланде
Instagram Елены Колесник
Елена Колесник
Instagram Елены Колесник

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Колесник вызвала на бой телеведущую журналистку Янину Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

Позже Елена раскритиковала "хайпующих политиков" из-за "Чей Крым?".

Колесник осенью 2016 года подписала контракт с московской промоутерской компанией Strela Promotion MMА.

Украинка в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

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Спорт Раздевалка

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