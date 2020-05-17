Украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины.
21-летняя львовянка судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также неоднократно выполняла обязанности главного арбитра.
Пользователи интернета остались очарованы внешними данными красотки.
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
София Причина
@sof4ukk
"Выглядит как школьница 13 лет, у которой выросла большая грудь. Простите", - не сдерживаются юзеры в комментариях под фото.
София Причина
(с)tribuna.com
София Причина
(с)tribuna.com
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