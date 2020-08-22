Украинская девушка-арбитр поразила сеть своей красотой
Украинская девушка-арбитр Мария Зобенко произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram.
18-летняя днепрянка снялась в белом платье, зачаровав поклонников. В комментариях друзья украинки устроили настоящий шквал комментариев, восхищаясь ее внешностью.
"Шикарная дама", "Красота", "Ох*ненная", "Бомба", "Это что за прекрасная принцесса?" – пишут под снимками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.
По словам девушки, у нее в среднем от 8 до 15 поединков за месяц.
Отметим, что украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины.