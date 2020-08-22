Украинская девушка-арбитр поразила сеть своей красотой

Украинская девушка-арбитр Мария Зобенко произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram.

18-летняя днепрянка снялась в белом платье, зачаровав поклонников. В комментариях друзья украинки устроили настоящий шквал комментариев, восхищаясь ее внешностью.

"Шикарная дама", "Красота", "Ох*ненная", "Бомба", "Это что за прекрасная принцесса?" – пишут под снимками.

Мария Зобенко на работе tribuna.com

Мария Зобенко празднует 18-летие Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в баре Instagram Марии Зобенко

Комментарии под фотографией Марии Зобенко Instagram Марии Зобенко

Комментарии под фотографиями Марии Зобенко Instagram Марии Зобенко

Комментарии под снимками Марии Зобенко Instagram Марии Зобенко

Комментарии под снимками Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в поле Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в кафе Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в купальнике Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в красном платье Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в белом платье Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко в Днепре Instagram Марии Зобенко

Мария Зобенко на террасе ресторана Instagram Марии Зобенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.

По словам девушки, у нее в среднем от 8 до 15 поединков за месяц.

Отметим, что украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины.