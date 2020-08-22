Украинская девушка-арбитр поразила сеть своей красотой

Максим Иншаков Раздевалка 17:53, 22.08.2020

Украинская девушка-арбитр Мария Зобенко произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram.

18-летняя днепрянка снялась в белом платье, зачаровав поклонников. В комментариях друзья украинки устроили настоящий шквал комментариев, восхищаясь ее внешностью.

"Шикарная дама", "Красота", "Ох*ненная", "Бомба", "Это что за прекрасная принцесса?" – пишут под снимками.

Мария Зобенко на работе
tribuna.com
Мария Зобенко празднует 18-летие
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в баре
Instagram Марии Зобенко
Комментарии под фотографией Марии Зобенко
Instagram Марии Зобенко
Комментарии под фотографиями Марии Зобенко
Instagram Марии Зобенко
Комментарии под снимками Марии Зобенко
Instagram Марии Зобенко
Комментарии под снимками
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в поле
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в кафе
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в купальнике
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в красном платье
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в белом платье
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко в Днепре
Instagram Марии Зобенко
Мария Зобенко на террасе ресторана
Instagram Марии Зобенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.

По словам девушки, у нее в среднем от 8 до 15 поединков за месяц.

Отметим, что украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой Лиги Украины.

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Спорт Раздевалка

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