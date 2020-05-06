Украинская чемпионка Юлия Мишура показала себя обнаженной на карантине

Популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.
28-летняя киевлянка порадовала своих подписчиков в instagram, лишь слегка прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
"Настроение: ходить топлес (.)(.) и слушать Стаса Михайлова", - написала фитоняшка, добавив хештег "извращенка".
Снимок вызвал множество восторженных комментариев у подписчиков.
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Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юля уже радовала поклонников снимком без одежды.
23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.
Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Наша фитоняшка года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.
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