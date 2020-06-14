Украинская чемпионка Юлия Мишура похвасталась фигурой в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 12:15, 14.06.2020

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура снялась в соблазнительной фотосесси.

28-летняя киевлянка у себя в Instagram выложила фото и видео, где позирует в ярком купальнике, демонстрируя идеальное спортивное тело.

В комментариях юзеры во всю признаются в любви украинке, отмечая ее красоту.

Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры
Instagram Юлии Мишуры

Ранее Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля уже радовала поклонников снимком без одежды.

23 февраля Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка несколько лет назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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Спорт Раздевалка

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