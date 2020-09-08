Украинская чемпионка согласилась раздеться в эротической фотосессии

Прославленная украинская каратистка Анжелика Терлюга призналась, что смогла бы раздеться в откровенной съемке для титулованного журнала.

28-летняя одесситка стесняется полностью оголяться, но для MAXIM сделала бы исключение.

"Если мне и есть, что показать красивое, то это только попа. Поэтому на этом месте, мы бы и завершили фотосессию. Я бы точно полностью голой не фотографировалась, но для такого журнала как MAXIM... Я знаю их съемки, поэтому к этому журналу я пошла бы без проблем. Это не суперпошло. Это действительно эротично и действительно красиво. Там я не вижу проблем", – заявила украинка в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой Европейских игр-2019 в Минске, владеет двумя титулами Grand Winner Karate1 и занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 55 кг. Ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины – в мае 2018 года и январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Анжелик приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии, порадовав поклонников снимками в купальнике.

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