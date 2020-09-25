Украинская чемпионка снялась полностью обнаженной с мужем и озадачила Instagram

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.

29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем Алексеем Суровцевым.

"Одно из моих любимых фото. Какие эмоции вызывают такого рода фотографии у вас?" – озадачила своих поклонников фитоняшка.

В комментариях царило единодушие.

"Эстетика красивых тел", "Вы словно древнегреческие боги", "Гармония", "Вдохновляют", "Очень красиво", – ответили юзеры.

Отметим, что для 29-летней украинки не впервой фотографироваться без одежды. Не так давно Анна отправилась на отдых на Азовское море, где устроила на диком пляже соблазнительную фотосессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скворцова снялась на нудистском пляже в Киеве, а год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе - курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что украинская фитоняшка два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.