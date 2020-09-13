Украинская чемпионка снялась на нудистском пляже в Киеве

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова похвасталась снимком с Оболонской набережной.

Фитоняшка отправилась на известный киевский нудистский пляж, где устроила небольшую пикантную фотосессию.

"Закрываем пляжный сезон. Загорать еще тепленько,а купаться уже совсем не радостно", – подписала Скворцова кадр, в котором запечатлена без плавок.

Отметим, что для 29-летней украинки не впервой отдыхать без купальника. Не так давно Анна отправилась на отдых на Азовское море, где устроила на диком пляже соблазнительную фотосессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скворцова снялась на нудистском пляже в Киеве, а год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе - курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что украинская фитоняшка два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.

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