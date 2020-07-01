Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова порадовала своих поклонников в сети обнаженным снимком.

29-летняя украинка разместила в Instagram фотографию с нудистского пляжа в Киеве, попозировав возле водоема на Оболонской набережной.

"Кто был на нудистских пляжах? Кому понравилось,а кому нет? Почему?" – поинтересовалась у подписчиков девушка.

Украинская чемпионка снялась на нудистском пляже в Киеве Instagram Анны Скворцовой

Украинская чемпионка снялась на нудистском пляже в Киеве Instagram Анны Скворцовой

Украинская чемпионка снялась на нудистском пляже в Киеве Instagram Анны Скворцовой

Отметим, что это не первая фотосессия спортсменки на пляже для голого отдыха. Год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе - курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что украинская фитоняшка два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.