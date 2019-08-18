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Украинская чемпионка разделась и роскошными формами произвела фурор в сети

2.1т Читать материал на украинском

Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура произвела настоящий фурор в сети, показав снимки со своего отдыха на Кипре.

27-летняя киевлянка, которая в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см, поразила своих поклонников невероятными формами.

Подписчики фитоняшки под каждым снимком украинки оставляли десятки восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками красотки.

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Юлия Мишура

Юлия Мишура

Instagram

Новости
Известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Юля снялась абсолютно обнаженной, поразив всех посетителей своего Instagram.

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Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Украина Киев
Тег
Фитнес
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
якийсь трансвестит
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ноги как у кобылы....
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