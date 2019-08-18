Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура произвела настоящий фурор в сети, показав снимки со своего отдыха на Кипре.

27-летняя киевлянка, которая в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см, поразила своих поклонников невероятными формами.

Подписчики фитоняшки под каждым снимком украинки оставляли десятки восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками красотки.

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Юлия Мишура Instagram

Новости Известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Юля снялась абсолютно обнаженной, поразив всех посетителей своего Instagram.

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