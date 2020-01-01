Главная Новости
1 января • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Украинская чемпионка разделась и показала соблазнительное видео из джакузи

2.9т
Читать материал на украинском

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив у себя в Instagram видео с отдыха в Буковеле.

В ролике 24-летняя уроженка Хмельниччины в соблазнительном голубом купальнике нежится в одном из джакузи популярного курорта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой нашей прыгуньи в длину.

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

Новости
"Вот это грудь": Марина Бех устроила откровенную провокацию в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.

До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Марина Бех-Романчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги