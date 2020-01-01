Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив у себя в Instagram видео с отдыха в Буковеле.

В ролике 24-летняя уроженка Хмельниччины в соблазнительном голубом купальнике нежится в одном из джакузи популярного курорта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой нашей прыгуньи в длину.

Марина Бех instagram.com/marynabekh

Марина Бех instagram.com/marynabekh

Марина Бех instagram.com/marynabekh

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.

До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

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