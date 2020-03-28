Четырехкратная чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук опубликовала фотографию с одного из своих отдыхов в турецком Белеке, поразив подписчиков в Instagram.

В комментариях юзеры восхищаются невероятным прессом и рельефными ногами нашей 24-летней спортсменки.

"Когда вы должны быть в тренировочном лагере и наслаждаться теплым солнцем, но все ваши планы рушатся в один момент", - подписала фото Марина.

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.

До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

Осенью прошлого года 24-летняя уроженка Хмельниччины выложила провокационный снимок, где главный акцент сделан на ее внушительном бюсте.

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