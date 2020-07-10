Популярная американская фитнес-модель Рени Портер произвела неизгладимое впечатление на поклонников, в честь своего дня рождения снявшись в обнаженной фотосессии.

Девушка, выигрывавшая в свое время национальный чемпионат по фитнесу и бодбилдингу, без стеснения попозировала фотографу.

"С днем рождения меня! Нет, лучшего способа отпраздновать день рождения, чем в моем любимом "костюме", – подписала кадр фитоняшка.

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения Instagram Рени Портер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийская серфингистка и модель Холи-Дейзи Хоффи произвела настоящий фурор на своих поклонников в Instagram, показав свой нудистский наряд на день рождения.