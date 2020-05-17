Украинская чемпионка показала себя голой

Известная украинская фитоняшка Илона Бальвас порадовала поклонников в Instagram своей "обнаженкой".
Чемпионка престижного европейского турнира FitModelCup2018 и вице-чемпионка Украины в категории фитнес-бикини-2018 выложила соблазнительное фото. В кадре спортсменка лежит в кровати, прикрыв обнаженную грудь руками.
"Немного 18+ на выходных", - анонсировала снимок в сторис девушка.
@balvasilona
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой нашей соотечественницы.
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Илона Бальвас
@balvasilona
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией. Спортсменка снялась топлес.
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