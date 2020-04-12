Украинская чемпионка показала роскошную фигуру в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 18:24, 12.04.2020

Призер чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка Европы и чемпионка Европы по эстафете, украинская триатлонистка Юлия Елистратова похвасталась фотографиями со отдыха.

Обладательница Кубка Европы 2015 года и мама двухлетнего сына Артема поразила своих поклонников в Facebook идеальной фигурой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться формами 32-летней украинки.

Юлия Елистратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлия Елистратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлия Елистратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлия Елистратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлия Елистратова
facebook.com/yuliya.yelistratova

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.

Серебряная призерка чемпионата Львовской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини 2017 года и вице-чемпионка Украины в категории фитнес-бикини-2018 снялась топлес.

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Спорт Раздевалка

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