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12 апреля • обновлено в 19:51
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Украинская чемпионка показала роскошную фигуру в купальнике

4.6т
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Призер чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка Европы и чемпионка Европы по эстафете, украинская триатлонистка Юлия Елистратова похвасталась фотографиями со отдыха.

Обладательница Кубка Европы 2015 года и мама двухлетнего сына Артема поразила своих поклонников в Facebook идеальной фигурой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться формами 32-летней украинки.

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлия Елистратова

Юлия Елистратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитоняшка Илона Бальвас вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.

Серебряная призерка чемпионата Львовской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини 2017 года и вице-чемпионка Украины в категории фитнес-бикини-2018 снялась топлес.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Где фигура?
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Цимельман Филя, для мужика потянет
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