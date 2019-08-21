Украинская чемпионка похвасталась отдыхом у оккупантов в Крыму

Чемпионка Полтавской области по фитнес-бикини и многочисленная призерка национальных турниров по бодибилдингу и фитнесу Анастасия Кравченко свое лето проводит в оккупированном Крыму.

На своей странице в Instagram девушка без всякого смущения разместила фотографию, на которой позирует в Ялте. Снимок был сделан на набережной южного города, и снабжен соответствующим геотегом в соцсетях.

Анастасия Кравченко Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и другие снимки спортсменки.

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Анастасия Кравченко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил пугающие фотографии с Ай-Петри.

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