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Украинская чемпионка похвасталась отдыхом у оккупантов в Крыму

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Чемпионка Полтавской области по фитнес-бикини и многочисленная призерка национальных турниров по бодибилдингу и фитнесу Анастасия Кравченко свое лето проводит в оккупированном Крыму.

На своей странице в Instagram девушка без всякого смущения разместила фотографию, на которой позирует в Ялте. Снимок был сделан на набережной южного города, и снабжен соответствующим геотегом в соцсетях.

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и другие снимки спортсменки.

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко

Instagram

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В Крыму погибли российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отправился на отдых в Крым, чем вызвал волну комментариев в социальных сетях.

У себя в Instagram победитель Всемирной боксерской суперсерии выложил пугающие фотографии с Ай-Петри.

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Место
Украина Ялта
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Serov Oleg
Serov Oleg
переезжай в Крым,Настя...гражданство сразу...чего тебе в укропомойке делать?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, быдлo, твое гражданство даже чучмеки не берут. Брезгуют!
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1
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Борисс Робот
Борисс Робот
Serov Oleg, а ты гражданство козлятника даешь..??? может и паспорт лично выдаешь на обложке которого два питуха долбят друг друга в зад...???
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Умничка девочка! Всегда ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Масленко Валентин, ох,,ть какая умничка... наверное такая же как и ты...???
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Масленко Валентин, ты, шлюха кацaпская, рада видеть подругу по позорному цеху?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
иуда
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3
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кожедуб ruslan, не представляйся, мы знаем
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3
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