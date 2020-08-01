Украинская чемпионка Европы восхитила поклонников телом в купальнике

Максим Иншаков Раздевалка 18:53, 1.08.2020 Обновлено: 19:02, 1.08.2020

Трехкратная чемпионка Европы U-23 по дзюдо Анастасия Турчин произвела настоящий фурор среди свои поклонников, опубликовав фотографии с отдыха.

В кадре 25-летняя спортсменка сборной Украины позирует в купальнике, демонстрируя подписчикам роскошную фигуру.

Напомним, что Настя живет в Ривном. Родилась в семье бразильца и украинки. Имеет воинское звание младший сержант и работает спортсменом-инструктором спортивного клуба Национальной гвардии Украины.

Анастасия Турчин в желтом бикини
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин в купальнике
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин на берегу
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин в кресле
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин на пляже
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин в красном купальнике
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин в желтом купальнике
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин и подсолнухи
Instagram Анастасии Турчин
Анастасия Турчин в синем купальнике
Instagram Анастасии Турчин
комментарии под фото
Instagram Анастасии Турчин
комментарии под фото
Instagram Анастасии Турчин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выложила видео со своих покатушек на водном мотоцикле, а также фото в купальнике.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

К переговорам ТКГ по Донбассу могут привлечь первого премьера Фокина, – Кравчук

Кравчук пригласил Скабееву в Киев. Видео

Экспертизы в деле "Роттердам+" подтвердили законность формулы

Журналисты нашли в России могилы военных РФ, погибших на Донбассе. Фото

"А на фото они улыбаются..." Что известно о героях, погибших на Донбассе в июле