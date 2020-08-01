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Украинская чемпионка Европы восхитила поклонников телом в купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Анастасия Турчин

Анастасия Турчин похвасталась снимками с отдыха.

Трехкратная чемпионка Европы U-23 по дзюдо Анастасия Турчин произвела настоящий фурор среди свои поклонников, опубликовав фотографии с отдыха.

В кадре 25-летняя спортсменка сборной Украины позирует в купальнике, демонстрируя подписчикам роскошную фигуру.

Напомним, что Настя живет в Ривном. Родилась в семье бразильца и украинки. Имеет воинское звание младший сержант и работает спортсменом-инструктором спортивного клуба Национальной гвардии Украины.

Анастасия Турчин в желтом бикини

Анастасия Турчин в желтом бикини Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в купальнике

Анастасия Турчин в купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин на берегу

Анастасия Турчин на берегу Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в кресле

Анастасия Турчин в кресле Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин на пляже

Анастасия Турчин на пляже Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в красном купальнике

Анастасия Турчин в красном купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в желтом купальнике

Анастасия Турчин в желтом купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин и подсолнухи

Анастасия Турчин и подсолнухи Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в синем купальнике

Анастасия Турчин в синем купальнике Instagram Анастасии Турчин

комментарии под фото

комментарии под фото Instagram Анастасии Турчин

комментарии под фото

комментарии под фото Instagram Анастасии Турчин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выложила видео со своих покатушек на водном мотоцикле, а также фото в купальнике.

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