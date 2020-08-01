Украинская чемпионка Европы восхитила поклонников телом в купальнике

Трехкратная чемпионка Европы U-23 по дзюдо Анастасия Турчин произвела настоящий фурор среди свои поклонников, опубликовав фотографии с отдыха.

В кадре 25-летняя спортсменка сборной Украины позирует в купальнике, демонстрируя подписчикам роскошную фигуру.

Напомним, что Настя живет в Ривном. Родилась в семье бразильца и украинки. Имеет воинское звание младший сержант и работает спортсменом-инструктором спортивного клуба Национальной гвардии Украины.

Анастасия Турчин в желтом бикини Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин на берегу Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в кресле Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин на пляже Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в красном купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в желтом купальнике Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин и подсолнухи Instagram Анастасии Турчин

Анастасия Турчин в синем купальнике Instagram Анастасии Турчин

комментарии под фото Instagram Анастасии Турчин

комментарии под фото Instagram Анастасии Турчин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед выложила видео со своих покатушек на водном мотоцикле, а также фото в купальнике.