Украинская чемпионка Европы рассказала, где у нее был самый экстремальный секс

Михаил Морозов Раздевалка 10:25, 9.09.2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга заявила, что самый экстремальный секс в ее жизни был на крыше дома в Одессе.

"На крыше дома в Одессе. Это было свидание. Было все красиво и романтично. Это была открытая крыша высокоэтажного дома. Это было прикольно", – рассказала спортсменка в интервью на YouTube-канале ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, что Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой Европейских игр 2019 года в Минске, владеет двумя титулами Grand Karate1 и лидирует в мировом рейтинге в весовой категории до 55 кг. Кроме того, ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины – в мае 2018-го и январе 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Терлюга согласилась принять участие в эротической фотосессии.

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Спорт Раздевалка

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