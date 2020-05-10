Украинская чемпионка Европы покорила Instagram своей внешностью

Максим Богданов Раздевалка 12:11, 10.05.2020

Чемпионка Европы-2012 по прыжкам в воду с 1-метрового трамплина Диана Шелестюк является не только результативной спортсменкой сборной Украины, но и очень красивой девушкой.

23-летняя уроженка Николаева собирает восторженные комментарии своих подписчиков, демонстрируя в Instagram эффектную внешность.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk
Диана Шелестюк
@dianashelestiuk

Как сообщал о, популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

28-летняя киевлянка порадовала своих подписчиков в instagram, лишь слегка прикрывшись руками.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Зеленский пообещал отпустить заробитчан за границу, но с одним условием

Родители подарили: "слуга народа" указал 22 млн гривен в декларации

Ляшко признался, для чего в Украине закрыли парки

Куриленко публично отреклась от украинской национальности

С Днем матери 2020: трогательные поздравления, открытки, видео, стихи и проза