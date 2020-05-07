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7 мая • обновлено в 13:01
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Украинская боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди: опубликованы фото

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27-летняя украинка Наталья Андрияш на протяжении восьми лет работает в сфере журналистики, параллельно занимаясь единоборствами, чтобы узнать спорт изнутри.

"Спорт узнаю изнутри – на протяжении восьми лет занимаюсь единоборствами: классическим и тайским боксом и смешанными единоборствами", – цитирует слова Андрияш издание Чемпион.

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Природа наградила ее прекрасной фигурой – у спортсменки тонкая талия и большая грудь. Она призналась, что в школьные времена бюст был для нее проблемой.

"В школе бюст для меня был проблемой. Грудь начала заметно расти в 3-м классе. В 13 лет у меня уже был 3-й размер. Это смущало, поскольку я заметно отличалась от своих сверстниц. Уже в более взрослом возрасте поняла, что это мое богатство и оружие. Позже редакторы, которые принимали меня на работу, рассказывали, что на собеседовании совершенно не слушали, о чем я говорю, а брали только из-за внешности", – рассказала Андрияш.

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

Наталья Андрияш

Наталья Андрияш

Чемпион

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Место
Украина
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