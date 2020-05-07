27-летняя украинка Наталья Андрияш на протяжении восьми лет работает в сфере журналистики, параллельно занимаясь единоборствами, чтобы узнать спорт изнутри.

"Спорт узнаю изнутри – на протяжении восьми лет занимаюсь единоборствами: классическим и тайским боксом и смешанными единоборствами", – цитирует слова Андрияш издание Чемпион.

Наталья Андрияш Чемпион

Природа наградила ее прекрасной фигурой – у спортсменки тонкая талия и большая грудь. Она призналась, что в школьные времена бюст был для нее проблемой.

"В школе бюст для меня был проблемой. Грудь начала заметно расти в 3-м классе. В 13 лет у меня уже был 3-й размер. Это смущало, поскольку я заметно отличалась от своих сверстниц. Уже в более взрослом возрасте поняла, что это мое богатство и оружие. Позже редакторы, которые принимали меня на работу, рассказывали, что на собеседовании совершенно не слушали, о чем я говорю, а брали только из-за внешности", – рассказала Андрияш.

Наталья Андрияш Чемпион

Наталья Андрияш Чемпион

Наталья Андрияш Чемпион

Наталья Андрияш Чемпион

Наталья Андрияш Чемпион

Наталья Андрияш Чемпион

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